Mindestens 13 Tote bei Busunglück in Argentinien

Bei einem Busunglück im Osten von Argentinien sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. 34 weitere wurden nach Behördenangaben verletzt, als zwei vollbesetzte Reisebusse heute nahe der Stadt Rosario zusammenstießen und in einen Graben stürzten. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Das Busunternehmen betonte, die beiden verunglückten Busse seien erst wenige Jahre alt und regelmäßig gewartet worden.

Schweres Unglück auch in Peru

Bei einem Unglück auf der berühmten Fernstraße Panamericana in Peru kamen zuvor mindestens 18 Menschen ums Leben. Offensichtlich bei einem missglückten Überholmanöver stieß ein Lastwagen bei Trujillo im Norden des Landes mit einem Kleinbus und einem Motorrad zusammen. Der Aufprall war so stark, dass der Bus in Flammen aufging und die Insassen verbrannten, berichteten lokale Medien. Das Straßennetz der Panamericana verbindet mit Ausnahme eines Urwaldstücks in Panama fast lückenlos den amerikanischen Kontinent von Alaska bis Feuerland.