Frankreich: Ermittlungen gegen Fillon ausgeweitet

Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den rechtskonservativen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon wegen mutmaßlicher Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau ausgeweitet.

An Untersuchungsrichter übergeben

Der Fall sei an Untersuchungsrichter übergeben worden, teilte die Finanzstaatsanwaltschaft gestern Abend in Paris mit. Es gehe unter anderem um Veruntreuung und Missbrauch öffentlicher Gelder sowie um unrechtmäßige Vorteilnahme. Die Anwälte des Ehepaars erklärten, „unabhängige Richter“ würden am Ende zweifellos die Unschuld ihrer Mandanten anerkennen.

Fillon hatte nach Enthüllungen der investigativen Satirezeitung „Le Canard Enchaine“ zugeben müssen, seine Ehefrau Penelope jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin bezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung. Fillon betont dagegen, die Anstellung sei legal gewesen. Nach seinen Angaben geht es um Steuergelder in Höhe von rund 680.000 Euro nach Abzug der Sozialbeiträge über die Dauer von 15 Jahren.

Auch Le Pen unter Druck

Unter Druck steht auch die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen Partei Front National (FN), Marine Le Pen.

Mitten im Präsidentschaftswahlkampf spitzen sich Ermittlungen um Assistentenjobs bei Europaabgeordneten der Partei zu. FN-Mitarbeiter seien rechtswidrig aus der Kasse des EU-Parlaments bezahlt worden, so der Vorwurf.

Le Pen sieht sich als Opfer einer wahlstrategischen Schmutzkübelkampagne und verweigert jede Aussage. Einer Vorladung der Ermittler leistete sie unter Berufung auf ihre parlamentarische Immunität keine Folge.

Mehr dazu in EU-Parlament fordert Geld zurück