UNO: Russland weiter gegen Syrien-Sanktionen

Der UNO-Sicherheitsrat hat sich erneut uneins im Hinblick auf Sanktionen gegen die syrische Regierung wegen dessen Chemiewaffeneinsätzen gezeigt. Die USA, Frankreich und Großbritannien kündigten bei einer heutigen Sitzung in New York eine entsprechende Resolution an, nachdem mehrere Untersuchungen dem syrischen Regime den Einsatz von Chemiewaffen nachgewiesen hatten.

„Wir haben an der Resolution sehr eng zusammengearbeitet und wollen sie in den kommenden Tagen vorlegen“, sagte Großbritanniens UNO-Botschafter Peter Wilson vor Journalisten.

Russland wird Veto einlegen

Russland werde gegen eine solche Resolution jedoch ein Veto einlegen, sagte der stellvertretende russische UNO-Botschaft Wladimir Safronkow. Damit könnte eine Resolution das Gremium nicht passieren. Die Untersuchungen seien nicht objektiv und unabhängig gewesen, sagte Safronkow.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, kritisierte Russland scharf. „Das ist lächerlich. Wie lange will Russland das syrische Regime noch babysitten und Ausreden erfinden?“