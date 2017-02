Textilgipfel in Dhaka unter schlechten Vorzeichen

Der heute gestartete Textilgipfel in Bangladesch wird von einem monatelangen Streit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern überschattet. Nach Protestnoten von Gewerkschaften, Handelsverbänden und Regierungen aus rund 20 Ländern und der Absage prominenter Teilnehmer lenkte die Regierung in Dhaka erst am Donnerstag ein und entließ mehrere Gewerkschafter und Arbeitnehmer aus dem Gefängnis.

Auf dem eintägigen Treffen, ausgerichtet vom nationalen Verband der Textilexporteure BGMEA, sollten Fortschritte bei der Arbeitssicherheit diskutiert und ein Ausblick auf die Zukunft des zweitgrößten Textilexporteurs der Welt geworfen werden.

Kritiker sind jedoch der Ansicht, dass Gewerkschaften in dem Land gezielt behindert werden. Der jüngste Streit entzündete sich an Streiks und Forderungen nach einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns. Daraufhin entließen Unternehmen mindestens 1.600 Menschen. Die Polizei nahm mehr als 30 Demonstranten und Gewerkschafter fest.