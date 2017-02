Tiroler Polizei übt Umgang mit Sozialen Medien

Die Tiroler Polizei plant eine Übung, in deren Rahmen der richtige Umgang mit Facebook oder Twitter trainiert wird. Ziel ist der richtige Umgang mit einer Flut von Informationen an die Polizei sowie Botschaften der Polizei an die Bevölkerung.

Mehr* dazu in tirol.ORF.at