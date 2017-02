Syrien: Mindestens 14 Tote bei Doppelanschlag in Homs

Bei einem Doppelanschlag in der syrischen Stadt Homs sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 Menschen getötet worden. Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mitteilte, sprengten sich heute zwei Selbstmordattentäter vor Gebäuden der syrischen Staatssicherheit und des Militärgeheimdienstes in zwei Innenstadtvierteln von Homs in die Luft.

Unter den Opfern ist demnach auch ein hochrangiger Offizier. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien, von unabhängiger Seite sind ihre Angaben kaum zu überprüfen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete ebenfalls über die Angriffe. In dem Bericht war von „Märtyrern“ die Rede, eine genaue Opferzahl wurde aber nicht genannt.