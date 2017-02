Mindestens zehn Tote nach Hotelbrand im Osten Chinas

Bei einem Feuer in einem Hotel in Ostchina sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war der Brand laut ersten Ermittlungen heute Früh von Arbeitern verursacht worden, die im HNA Platinum Mix Hotel in der Stadt Nanchang an der Dekoration arbeiteten.

Feuerwehrleute, die das Feuer nach zwei Stunden gelöscht hatten, bargen aus dem vierstöckigen Gebäude sieben Tote. Von 16 Menschen, die gerettet und ins Krankenhaus gebracht wurden, starben drei später an ihren schweren Verletzungen. Ein angrenzendes Wohnhaus mit mehr als 260 Menschen wurde rechtzeitig evakuiert.