Großbrand in steirischem Sägewerk verhindert

In Flöcking in der Oststeiermark hat die Feuerwehr heute Früh vermutlich einen Großbrand verhindert. In der Hackgutanlage eines Holzbaubetriebs brach ein Feuer aus und griff teilsweise schon auf Brenngut und Dachstuhl über.

