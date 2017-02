Tirol: Schärfere Kontrollen am Faschingsdienstag

Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck setzt die Polizei am Faschingsdienstag auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zählen eine umfangreiche Videoüberwachung sowie erstmals Zugangskontrollen in der Altstadt.

