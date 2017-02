Tennis: Thiem macht „besten Schlag“ seines Lebens

Dominic Thiem ist am Freitag locker ins Semifinale des mit 1,6 Millionen Dollar dotierten ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro eingezogen. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher besiegte den Argentinier Diego Schwartzman glatt mit 6:2 6:3. In dem Match gelang Thiem nach eigener Aussage auch der „beste Schlag in meinem Leben“.

