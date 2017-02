Proteste für und gegen Südkoreas Präsidentin

Vor dem Hintergrund des Amtsenthebungsverfahrens gegen Südkoreas Staatschefin Park Geun Hye sind heute Hunderttausende Menschen bei rivalisierenden Protestveranstaltungen in Seoul auf die Straße gegangen. Die Gegner der vorerst entmachteten Präsidentin marschierten in drei Richtungen durch die südkoreanische Hauptstadt - zum Regierungssitz, zum Verfassungsgericht und vorbei an den Hauptsitzen mächtiger familiengeführter Konzerne.

Hunderttausende demonstrierten gegen die Korruption in den höchsten Rängen Südkoreas.

„Nehmt noch weitere Magnaten fest“, riefen die Demonstranten mit Blick auf die jüngste Festnahme des Erben und inoffiziellen Chefs des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong. Dieser war wegen Vorwürfen im Korruptionsskandal um Park inhaftiert worden. Die als Chaebols bekannten Familienunternehmen sollen Millionen Dollar in zwei dubiose Stiftungen geschleust haben, die von Parks langjähriger Vertrauter Choi Soon Sil kontrolliert wurden.

Präsidentin ohne Vollmachten

Nicht weit von den Anti-Park-Protesten gingen Anhänger der Präsidentin auf die Straße. Die überwiegend älteren Protestteilnehmer schwenkten Flaggen und skandierten, das Verfassungsgericht solle die Amtsenthebung für nichtig erklären. Die Park-Gegner sprachen von einer Million Protestteilnehmern auf ihrer Seite, die Anhänger von drei Millionen auf ihrer. Die Polizei gab keine Zahl an, ein AFP-Journalist schätzte die Zahl auf etwa 100.000 auf jeder Seite. 17.000 Polizisten waren im Einsatz.

APA/AFP/Ed Jones

Seit Oktober haben Park und ihre Partei mit der Korruptionsaffäre zu kämpfen. Das südkoreanische Parlament stimmte im Dezember für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park. Sie verlor damit zwar umgehend ihre Amtsvollmachten, behielt aber den Titel als Staatschefin und bleibt im Präsidentenpalast, bis das Verfassungsgericht über die Amtsenthebung entschieden hat.