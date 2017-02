Syrien will Vergeltung für Anschläge von Homs

Die syrische Regierung hat den Hintermännern der Selbstmordanschläge von Homs Vergeltung angedroht. Die Attentate seien eine „klare Botschaft der Terroristen“ an die Friedensgespräche in Genf, sagte der syrische Unterhändler Baschar al-Dschaafari heute in der schweizerischen Stadt. „Die Botschaft ist angekommen, und wir werden nicht zulassen, dass sie ohne Vergeltung bleibt“, fügte er hinzu.

Auch der UNO-Gesandte für Syrien, Staffan de Mistura, wertete die Anschläge von Homs als Versuch, die neuen Friedensgespräche zu stören. „Jedes Mal, wenn wir Gespräche oder Verhandlungen führen, wird es immer jemanden geben, der versucht, das zu ruinieren“, sagte De Mistura in Genf. Er hoffe, dass die Attentate die Friedensgespräche nicht nachhaltig beeinträchtigten.

Mehr als 40 Todesopfer

Bei den Selbstmordanschlägen waren in Homs mehr als 40 Menschen getötet worden. Mehrere Attentäter sprengten sich vor Gebäuden der syrischen Sicherheitsbehörden in die Luft und rissen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 42 Menschen mit in den Tod. Zu den Anschlägen bekannte sich die Dschihadistenmiliz Fateh al-Scham.