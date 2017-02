In „Bim“-Tunnel verirrt: Lenker ausgeforscht

Ein Mann hat sich heute in der Früh in Wien-Favoriten mit einem Geländewagen in einen Straßenbahntunnel verirrt. Danach ist er zu Fuß geflüchtet. Nun wurde er offenbar ausgeforscht: Der 49-Jährige bestreitet jedoch, dass er gefahren ist.

