Neue Serie von Selbstmordanschlägen

Eine neue Welle der Gewalt in Syrien hat die Friedensverhandlungen zwischen Vertretern des syrischen Regimes und der Oppostion in Genf überschattet. Allein am Samstag starben Aktivisten zufolge mehr als 40 Menschen bei einer Serie von Selbstmordattentaten in der Stadt Homs. Tags zuvor gab es auch in der Stadt Al-Bab viele Tote bei einem Anschlag. Die syrische Luftwaffe griff indes von Rebellen gehaltene Gebiete an.

