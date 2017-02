Kim-Mord: Keine Giftspuren auf Flughafen entdeckt

Knapp zwei Wochen nach dem Anschlag auf den Halbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben Spezialeinheiten den Flughafen in Kuala Lumpur nach Spuren von Nervengift durchsucht. Der Flughafen sei „sicher“, teilte die malaysische Polizei gestern nach der Aktion mit. In dem Airport war Kim Jong Nam am 13. Februar mit dem Nervengift VX getötet worden.

Nach dem spektakulären Attentat hatte die Polizei zwei Frauen aus Indonesien und Vietnam sowie einen Nordkoreaner festgenommen. Eine der Verdächtigen glaubte nach eigenen Angaben, sie sei Teil eines Streichs für eine Fernsehsendung.

