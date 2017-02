Vorfall in Heidelberg - Polizei schließt Terrorakt aus

Bei der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in der deutschen Stadt Heidelberg schließt die Polizei einen terroristischen Hintergrund aus. Das sagte ein Sprecher der Polizei Heidelberg gestern Abend der APA. „Der Grund liegt in der Psyche des Täters“, hieß es.

Die Polizei durchsuchte den Wagen, mit dem der Mann in die Fußgängergruppe gefahren war.

Bei der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Heidelberg wurde ein 32-jähriger Österreicher leicht verletzt. Er wurde ambulant versorgt. Auch eine 29-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Ein 73 Jahre alter Fußgänger starb an seinen Verletzungen. Zuvor war der 35 Jahre alte Deutsche mit seinem Auto im Stadtzentrum in eine Fußgängergruppe gefahren. Beamte hatten den Mann wenig später angeschossen. Er wurde verletzt ins Spital gebracht.