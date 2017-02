New Orleans: Auto fährt in Menschenmenge

Ein Auto ist laut Medienberichten in der US-Jazzmetropole New Orleans in eine Zuschauermenge gerast, die eine Mardi-Gras-Parade - einen Karnevalsumzug in der Stadt - verfolgte.

Mindestens 12 Menschen seien verletzt worden und befänden sich in kritischem Zustand, meldete die lokale Zeitung „Times-Picayune“. Der Sender CNN sprach von 14 Verletzten. Demnach handelte sich möglicherweise um einen Unfall, der von einem betrunkenen Fahrer verursacht wurde.