Drei nächtliche Brände in Tirol

Gleich drei Mal hat es in der Nacht in Tirol Brandalarm gegeben - zweimal im Bezirk Reutte sowie in Pertisau am Achensee. Hier konnten 26 Gäste der betroffenen Pension das Gebäude rechtzeitig verlassen.

