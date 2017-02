Taliban rufen zum Bäumepflanzen auf

In einem einigermaßen rätselhaften Aufruf fordern die afghanischen Taliban dazu auf, dass „die Mudschaheddin und geliebten Landsleute einander beim Pflanzen von Bäumen die Hände reichen müssen“. Der in vier Sprachen abgefasste Aufruf wurde am Wochenende im Namen von Taliban-Führer Mullah Haibatullah Akhundzada verbreitet.

In dem Statement heißt es, man bleibe trotz des Aufrufs zum Pflanzen von Bäumen „aktv engagiert im Kampf gegen ausländische Invasoren und ihre Lakaien“, womit die Regierung in Kabul gemeint ist.

Der Beginn des Frühjahrs markiert üblicherweise den Auftakt vermehrter militärischer und terroristischer Aktivitäten der Taliban. Dementsprechend erklärte ein Sprecher von Präsident Ashraf Ghani, die Botschaft sei nur zur „Täuschung der öffentlichen Meinung“ gedacht, um von den „Verbrechen und der Zerstörung“ der Taliban abzulenken.