Ski alpin: Shiffrin gewinnt Kombi in Crans-Montana

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat heute die Damen-Kombination in Crans-Montana gewonnen. Für die Slalom-Queen war es der erste Sieg in diesem Bewerb. Zweite wurde die Italienerin Federica Brignone. Die Slowenen Ilka Stuhec sicherte sich mit dem dritten Platz die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung. Beste Österreicherin wurde Ricarda Haaser als Fünfte.

Endstand in sport.ORF.at