Kurienkardinal: Missbrauch nicht systematisch vertuscht

Aus Sicht von Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller gibt es in der katholischen Kirche keine systematische Vertuschung von Missbrauchsfällen. „Die Kirche verdeckt auf jeden Fall nichts“, sagte er im Interview der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ (Sonntag-Ausgabe). Es könne in einigen Fällen aus Ahnungslosigkeit geschehen sein, „aber nicht systematisch“, so der Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation. „Die Kirche arbeitet, im Gegensatz zu vielen anderen Institutionen, wirklich für null Toleranz.“

