Fußball: Salzburg-Star Soriano auf dem Weg nach China

Goalgetter Jonathan Soriano steht unmittelbar vor einem Wechsel von Red Bull Salzburg nach China. Der 31-Jährige Spanier hatte das Fußballgeschehen in der Meisterschaft in den letzten Jahren maßgeblich geprägt. Der Torschützenkönig der letzten drei Saisonen soll bei Beijing Guoan anheuern. Auch wenn der Vertrag offiziell noch nicht unterschrieben ist, so geht man in Salzburg bereits fix von einem Abschied des Kapitäns aus.

