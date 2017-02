Ski alpin: Fill im Super-G knapp vor Reichelt

Die wesentlichen Entscheidungen im Super-G-Weltcup sind heute beim Rennen in Kvitfjell (NOR) gefallen. Zwar holte sich der Italiener Peter Fill mit 34 Jahren seinen ersten Sieg im Super-G und seinen dritten Erfolg im Weltcup, die kleine Kristallkugel im Disziplinenweltcup ging aber zum sechsten Mal in Folge an Norwegen.

Kjetil Jansrud ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Eine herbe Abfuhr für Österreichs Skifahrer verhinderte Hannes Reichelt, der nur knapp hinter Fill Zweiter wurde.

