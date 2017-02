Fußball: Kane erzielt Hattrick bei Tottenham-Sieg

Harry Kane hat Tottenham Hotspur heute mit einem Hattrick gegen Stoke City vorerst an den zweiten Platz in der englischen Premier League hinter Leader Chelsea geschossen. Der englische Teamstürmer, der damit zum dritten Mal in den letzten neun Spielen mit einem Triplepack glänzte, lieferte bei dem Heimsieg zudem einen Assist.

Kevin Wimmer kam bei den Hausherren in der zweiten Spielhälfte zum Einsatz, Marko Arnautovic spielte bei den Gästen durch.

Mehr dazu in sport.ORF.at