Insasse in Justizanstalt Graz-Karlau tot aufgefunden

In der Justizanstalt Graz-Karlau ist heute ein 43 Jahre alter Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen noch. Erst vor einer Woche legte ein Häftling in einer Zelle Feuer.

