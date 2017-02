Entführte deutsche Archäologen in Nigeria frei

Nach mehreren Tagen in der Gewalt von Entführern sind zwei deutsche Archäologen in Nigeria wieder in Freiheit. Die beiden Wissenschaftler der Frankfurter Goethe-Universität befänden sich in der Obhut der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Abuja, hieß es heute im Auswärtigen Amt. Ihnen gehe es „den Umständen entsprechend gut“. Zu den Details der Freilassung wollte sich das Amt nicht äußern.

Offenbar kein Lösegeld gezahlt

Von Seiten der nigerianischen Polizei hieß es, die Entführter hätten die beiden Wissenschaftler freigelassen, ohne dass es eines Befreiungseinsatzes der Sicherheitsbehörden bedurft hätte.

„Die Kidnapper haben sie laufen lassen, weil wir Druck ausgeübt haben“, sagte der Sprecher der Polizei des Bundesstaats Kaduna, Usman Aliyu. Die Polizei sei den Entführern auf der Spur. Seines Wissens nach sei kein Lösegeld gezahlt worden, fügte Aliyu hinzu.

Die beiden Archäologen waren am vergangenen Mittwoch im Dorf Jenjela im Bundesstaat Kaduna von bewaffneten Männern verschleppt worden. Nach Angaben der nigerianischen Polizei waren zwei Dorfbewohner, die den Deutschen helfen wollten, von den Angreifern getötet worden.