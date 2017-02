Gabriel trifft Kern und Kurz in Wien

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) stattet Österreich heute den ersten Besuch in seiner neuen Funktion ab. Er kommt am späten Vormittag in Wien mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und danach mit Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zusammen. Mit seinem österreichischen Amtskollegen tritt Gabriel um 13.30 Uhr vor die Presse.

Gabriel und Kurz wollen über den österreichischen OSZE-Vorsitz und die Ukraine-Krise sowie über EU-Themen wie den Westbalkan, „Brexit“ und die Migration sprechen.

Kurz strebt einen „Kurswechsel“ in der EU-Politik an und will mit Blick auf den österreichischen EU-Ratsvorsitz 2018 schon im Frühjahr eine Tour durch die europäischen Hauptstädte starten. Kern und Gabriel machen sich für eine akzentuiertere EU-Sozialpolitik stark. Am Mittwoch will Kern als Hauptredner beim „Politischen Aschermittwoch“ der SPD im bayerischen Vilshofen auftreten.