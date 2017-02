Eishockey: Favoritensiege zum EBEL-Play-off-Auftakt

Mit Favoritensiegen hat heute das Viertelfinal-Play-off in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) begonnen. Die Vienna Capitals setzten sich gegen Innsbruck ebenso klar durch wie Titelverteidiger Red Bull Salzburg gegen die Graz 99ers. Jeweils erst in der Verlängerung entschieden wurden die Partien in Klagenfurt und Linz. Der KAC bezwang Znojmo, die Black Wings Bozen.

