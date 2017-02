„Moonlight“ gewinnt Hauptkategorie

Ein Beinahe-Abräumer, ein wenig Politik und am Ende viel Verwirrung: Die 89. Oscar-Zeremonie in Los Angeles hat Montagfrüh mit einer skurrilen Panne geendet. In der Königskategorie „Bester Film“ wurde zuerst der falsche Gewinner bekanntgegeben. Anders als von Laudator Warren Beatty verkündet, ging der Oscar an das Sozialdrama „Moonlight“ und nicht an „La La Land“. Das Musical holte insgesamt sechs Oscars, blieb damit aber hinter den Möglichkeiten zurück. Wie im Vorfeld erwartet, nutzten einige Gewinner und Laudatoren ihre Reden für Spitzen gegen US-Präsident Donald Trump.

