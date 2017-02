Erster Terrorprozess in Vorarlberg

Am Landesgericht Feldkirch findet heute der erste Terrorprozess in Vorarlberg statt. Die Anklage wirft einem asylberechtigten Tschetschenen vor, sich in Syrien einer islamischen Terrormiliz, die der Al-Nusra-Front nahestand, angeschlossen zu haben.

