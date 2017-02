Wirbel um Bauschuttaufbereitung in Bad Goisern

In Bad Goisern in Oberösterreich sorgt eine geplante Bauschutt-Aufbereitungsanlage in der Seeuferschutzzone für Wirbel. Die Anrainer befürchten Staub und Lärm, und obwohl noch Behördenverfahren laufen, formiert sich bereits Widerstand.

