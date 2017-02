Endgültiges Aus für Wiener Jugendgefängnis

In der Justizanstalt Josefstadt in Wien sitzen derzeit 38 Jugendliche in Haft. Das Gefängnis wurde extra dafür adaptiert. Ein geplantes Gefängnis ausschließlich für Jugendliche wird es laut Ministerium in Wien nicht mehr geben.

