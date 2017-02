Cooler Kimmel kittet Chaos

Von einem „Instant-Klassiker“ der Oscar-Geschichte ist die Rede. Dass ausgerechnet am Höhepunkt der Show zuerst „La La Land“ als bester Film gefeiert und der Irrtum dann chaotisch auf offener Bühne mit dem Preis für „Moonlight“ richtiggestellt wurde, lag offenbar an einem doppelt ausgeteilten Kuvert. Dass alle Preiskuverts zweifach existieren, hat seinen Grund in der Dramaturgie der Show. Der Star des Moments war nach Meinung vieler Präsentator Jimmy Kimmel, der die Situation mit kühlem Kopf und Schlagfertigkeit einigermaßen retten konnte.

