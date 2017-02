Tennis: Thiem feiert in Rio achten ATP-Titel

Auch der Spanier Pablo Carreno Busta hat Dominic Thiem auf dem Weg zu dessen achtem Turniersieg auf der ATP-Tour nicht stoppen können. Der 23-jährige Niederösterreicher gewann das Finale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro gestern mit 7:5 6:4. Thiem blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust. In der Weltrangliste hielt er sich damit außerdem in den Top Ten.

Mehr dazu in sport.ORF.at