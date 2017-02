Patentanmeldung für Dieselmotor vor 125 Jahren

Der Motor, der seinen Namen trägt, ist eine Jahrhunderterfindung: Vor 125 Jahren, am 27. Februar 1892, meldete Rudolf Diesel beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin eine „neue, rationelle Wärmekraftmaschine“ zum Patent an.

