Formel 1: Auftakt zu Testfahrten in Barcelona

Die Neuerungen im Reglement der Formel 1 mit dickeren Reifen und neuen aerodynamischen Elementen lassen noch viele Fragen bezüglich der Vorherrschaft in der Saison 2017 offen. Ab heute finden die ersten Testfahrten in Barcelona statt. Diese sollen Orientierungswerte liefern, wer die Winterpause am besten nützen konnte.

„Es ist ein kompletter Neubeginn. Vielleicht ist Ferrari vorn, vielleicht ist es Red Bull, wir haben keine Ahnung“, sagte Mercedes-Star Lewis Hamilton, der seinen vierten WM-Titel anstrebt.

