Lkws und Schuttcontainer als Barrieren

In Deutschland herrscht während des Karnevals regelmäßig Ausnahmezustand - heuer nicht nur im sprichwörtlichen Sinn. Die Faschingsfeiern, die in Städten wie Köln Hunderttausende Menschen auf die Straßen locken, finden unter rigiden Sicherheitsmaßnahmen statt. Grund sind Terroranschläge wie in Berlin und Nizza, auch die Kölner Silvesternacht 2015 ist noch in Erinnerung. Aus Angst vor Attentaten wurden Betonblockaden errichtet, schwere Lkws und Bauschuttmulden dienen als improvisierte Barrikaden.

Lesen Sie mehr …