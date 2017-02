Nominierungen für Amadeus Awards bekanntgegeben

Am 4. Mai geht die Verleihung der 17. Amadeus Austrian Music Awards im Wiener Volkstheater über die Bühne. Der ORF ist nach zehn Jahren Pause heuer wieder mit an Bord und überträgt die Gala ab 22.00 Uhr zeitversetzt. Preise gibt es in zehn allgemeinen und acht Genrekategorien. Das Nominiertenfeld führen dabei Voodoo Jürgens und Julian le Play mit je fünf Nennungen an, wie heute bekanntgegeben wurde.

Experten gaben Wertungen ab

Dicht dahinter folgen Andreas Gabalier und Lemo mit jeweils vier Nominierungen. Über jeweils drei Nennungen können sich Die Seer und Pizzera & Jaus freuen. Gut 100 Experten der Musik- und Medienbranche hatten für die Nominierungen ihre Wertung abgegeben, in die dann auch die Verkäufe im Jahr 2016 eingerechnet wurden. Die Auszeichnung für das Lebenswerk wird wie üblich vom Veranstalter IFPI vergeben und später bekannt gegeben.

Fachjury und Onlinevoting

Über die Sieger bestimmen nun zu je 50 Prozent eine Fachjury sowie ein Onlinevoting unter www.amadeusawards.at/voting. Bereits fix ist, dass James Blunt und Amy Macdonald als Stargäste den Gang auf die Bühne antreten werden. Schauspieler Manuel Rubey und FM4-Moderatorin Riem Higazi werden durch den Abend führen. Als Neuerung im Showablauf werden mit den Gewinnern vorbereitete Kurzporträts gezeigt.