Stimmungsbarometer in Euro-Zone zeigt nach oben

Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im Februar etwas aufgehellt. Das Barometer legte leicht um 0,1 auf 108,0 Punkte zu, wie die EU-Kommission heute mitteilte.

Ökonomen hatten damit gerechnet. In der Industrie, bei den Dienstleistern und am Bau besserte sich die Stimmung. Bei den Verbrauchern und auch im Einzelhandel verschlechterte sie sich hingegen.

Optimistische Konjunkturaussichten

Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima stieg um 0,06 auf plus 0,82 Zähler zum Vormonat. Die EU-Kommission zeichnete in ihrer jüngsten Prognose ein optimistisches Bild der Konjunkturaussichten: Sie sieht alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) auf Wachstumskurs - trotz wirtschaftlicher Abschottungstendenzen in den USA und der anstehenden „Brexit“-Verhandlungen mit Großbritannien.