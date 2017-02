Hammerschmid: Schüler sollen „Fake News“ erkennen lernen

Schüler sollen künftig nicht nur verstärkt den richtigen Umgang mit Hard- und Software, sondern auch digitale Inhalte kritisch hinterfragen lernen. Durch eine neue Kooperation mit dem Verein Mimikama, die Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) heute präsentiert hat, sollen Lehrer das Rüstzeug erhalten, den Jugendlichen das Erkennen von „Fake News“ beizubringen.

Beispiel Horrorclowns

Viele Menschen - auch Schüler und deren Eltern - seien im Herbst 2016 durch das Phänomen der Horrorclowns verängstigt worden, das in Wirklichkeit fast nur in den Medien stattgefunden habe, sagte Andre Wolf von Mimikama bei der Pressekonferenz. Genau solche Meldungen sollen Schüler künftig erkennen können, denn „Falschmeldungen können uns beeinflussen in unserem Leben und unserem Verhalten“.

Der vor sechs Jahren gegründete Verein befasst sich neben Falschmeldungen auch mit Abofallen, Spam, gefälschten Gewinnspielen, schädlichen Links und Phishing-Mails. Das Wissen, wie man „Fake News“ und andere Gefahren im Internet erkennt, soll ab dem 2. Halbjahr 2017 an Lehrer weitergegeben werden.

Erfahrungen mit Cybermobbing

Im Zuge der neuen Informationsoffensive zum kritischen Umgang mit digitalen Inhalten und zur Prävention von Cybermobbing wurde auch die schon seit 2010 laufende Kooperation mit Saferinternet.at aktualisiert. Dort können Lehrer Unterrichtsmaterialien, Onlinelernkurse und Infos zu vielen Themen abrufen und Referenten für themenspezifische Workshops anfordern. Cybermobbing, so Projektleiter Bernhard Jungwirth, sei für die Schulen oft ein Anlassfall, um sich mit dem Thema sicheres Internet zu beschäftigen.

Seriöse Schätzungen, wie viele Schüler in Österreich von Cybermobbing betroffen sind, gibt es laut Jungwirth nicht. Eine Studie des Forschungsnetzwerks EU Kids Online habe aber 2010 gezeigt, dass rund sieben Prozent der europäischen Schüler Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht haben.

Wichtigste Infos auf Homepage

„Wir müssen rasch agieren, denn unsere Kinder und Jugendlichen sind täglich mit Cybermobbing, Hasspostings und ‚Fake News‘ konfrontiert. Die Schulen müssen das wirklich als Handlungsfeld begreifen“, sagte Hammerschmid. Gerade Cybermobbing habe durch die breite Nutzung von Smartphones und Sozialen Netzwerken stark zugenommen.