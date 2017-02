Nach Waldbränden kommt Hochwasser

Erst Trockenheit und Waldbrände, dann Unwetter samt Überflutungen: In Chile sind bei Überschwemmungen mehrere Menschen ums Leben gekommen, es gibt zahlreiche Vermisste. Am Wochenende waren in mehreren Regionen der Anden heftige Regenfälle niedergegangen. Ein Fluss, der die wichtigste Trinkwasserquelle für die Hauptstadtregion um Santiago de Chile ist, wurde durch Erdrutsche verschmutzt. Bis zu 1,4 Mio. Menschen wurden von der Versorgung abgeschnitten.

Lesen Sie mehr …