13 Tote bei Luftangriffen auf Rebellengebiet in Syrien

Die Genfer Syrien-Gespräche werden von neuen Luftangriffen auf Rebellengebiete in dem Bürgerkriegsland belastet. Bei der Bombardierung der Stadt Ariha im Nordwesten Syriens kamen mindestens 13 Menschen ums Leben.

Bei den meisten Opfern handle es sich um Zivilisten, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Die zivilen Rettungshelfer (Weißhelme) meldeten mehr als 20 Verletzte. Bilder zeigten Häuser in Trümmern.

Oppositionsmedien des Landes machten syrische Flugzeuge für die Angriffe verantwortlich. Andere Aktivisten beschuldigten die russische Luftwaffe. In dem Bürgerkriegsland gilt seit Ende Dezember eine von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe. Ausgenommen von ihr sind die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und andere Extremisten wie die Al-Kaida-nahe Fatah-al-Scham-Front. Diese ist in der Provinz Idlib stark.

Fronten bei Gesprächen verhärtet

Bei den seit Donnerstag laufenden Genfer Syrien-Gesprächen sind die Fronten zwischen Regierung und Opposition verhärtet. Gegner von Syriens Präsident Baschar al-Assad werfen der Regierung vor, die Verhandlungen mit einer Eskalation der Gewalt zum Scheitern bringen zu wollen. Die Regierung rückte Mitglieder der Oppositionsdelegation nach verheerenden Anschlägen in Syrien ins Terroristeneck.