Zweieinhalb Jahre Haft in Vorarlberger Terrorprozess

Ein 25-jähriger Tschetschene ist heute am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde im ersten Terrorprozess des Landes in beiden Anklagepunkten schuldig gesprochen.

