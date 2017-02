Moskau ließ Gedenkort des ermordeten Nemzow räumen

Am zweiten Jahrestag der Ermordung des russischen Oppositionellen Boris Nemzow hat die Stadt Moskau Blumen, Kerzen und Bilder am Tatort räumen lassen. Der kremlkritische Radiosender Echo Moskwy berichtete heute, es seien zudem sechs Aktivisten vorübergehend festgenommen worden.

Tausende bei Gedenkmarsch

Bereits nach wenigen Stunden wurden einer Aktivistin zufolge wieder zahlreiche Blumen am improvisierten Mahnmal niedergelegt und Kerzen angezündet.

Mit einem Gedenkmarsch für Nemzow hatten am Wochenende Tausende Oppositionelle und Anhänger in der russischen Hauptstadt gegen die Regierung demonstriert. Mit Fotos, Plakaten und Blumen marschierten die Teilnehmer durch die Moskauer Innenstadt.

Anklage geht von Auftragsmord aus

Der frühere Vizeregierungschef Nemzow war am 27. Februar 2015 auf einer Brücke in unmittelbarer Nähe des Kreml erschossen worden. Die Anklage geht von einem Auftragsmord aus. Gegen fünf Tatverdächtige läuft in Moskau ein Prozess. Nemzows Anhänger vermuten die Hintermänner in Tschetschenien oder gar im Kreml selbst.

Die EU-Vertretung in Russland forderte, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Seit dem Mord legen Anhänger jeden Tag Blumen und Kerzen im Gedenken an den Oppositionspolitiker auf der Brücke nieder. Die Behörden räumen sie immer wieder weg.