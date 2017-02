Nokia 3310 wird neu aufgelegt

Das klassische Handy Nokia 3310 kehrt zurück. Der finnische Anbieter HMD Global, der jetzt Geräte unter der Marke Nokia entwickelt und produziert, kündigte die Neuauflage des Modells gestern im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona an. Das neue Nokia 3310 bekommt sogar ein ähnliches Design wie das Original aus dem Jahr 2000 - und neben dem Spiel „Snake“ auch den typischen Klingelton.

Die Telefone kommen zusätzlich zum gewohnten Grau auch in den verspielten Farben Rot, Gelb und Blau. Vor allem die Batterielaufzeit ist man von Smartphones nicht mehr gewohnt: Das neue 3310 soll 22 Stunden Telefonate aushalten - und einen Monat im Stand-by-Modus. Der Verkaufspreis soll weltweit im Schnitt bei 49 Dollar (rund 46 Euro) liegen.

Auch Modelle mit Android angekündigt

HMD Global versucht, mit Nostalgie die angeschlagene Marke Nokia den Nutzern wieder näherzubringen. Einfache Telefone werden immer weiter von den Smartphones verdrängt. Deshalb war die eigentlich wichtigere Ankündigung der Start von drei Smartphone-Modellen mit dem Betriebssystem Android. Drei verschiedene Modelle sollen alle Preisklassen abdecken.

Der einstige Handy-Weltmarktführer Nokia hatte schon mit dem Beginn der modernen Smartphone-Ära immer mehr Boden an Apples iPhone und Telefone mit Googles Android verloren. Die Übernahme des Handygeschäfts durch Microsoft half auch nicht: Nokia rutschte in die Bedeutungslosigkeit ab, und die Marke verschwand vom Markt. Inzwischen kehrten die Namensrechte wieder zu dem finnischen Konzern zurück, der sie an die von ehemaligen Nokianern gegründete Firma HMD weiterreichte.