ÖBIB-Reform: Schelling erfreut über „SPÖ-Schwenk“

Die Staatsholding ÖBIB als Vertreterin des Bundes in den Firmen mit Staatsbeteiligung sitzt nicht selbst in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen. Das wollen die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP offenbar wieder ändern - das Tempo scheint aber noch offen. Heute sprach sich Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) für eine rasche Änderung bei der ÖBIB aus, wie das am Wochenende SPÖ-Kanzleramtsminister Thomas Drozda vorgeschlagen hatte. „Nach dem Schwenk der SPÖ können wir die Novellierung schon am Dienstag im Ministerrat beschließen“, so Schelling zum „Kurier“ (Montag-Ausgabe).

Mit der Änderung könnte in die Aufsichtsräte der teilstaatlichen Firmen OMV, Telekom Austria, Post und Casinos Austria demnächst ein Vertreter der Republik einziehen - über die ÖBIB, die für den Bund die Beteiligungen an diesen Unternehmen hält. In der alten ÖIAG, der Vorgängerholding der ÖBIB, war deren Chef gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmen. Zuletzt war das Rudolf Kemler. Der ÖIAG-Aufsichtsrat erneuerte sich selbst.

Mahrer sieht noch Diskussionsbedarf

Drozda hatte sich gestern dafür ausgesprochen, dass die ÖBIB wieder in den Präsidien der Aufsichtsräte und den relevanten Ausschüssen vertreten sein müsse. Das werde bei allen großen Holdings so gehandhabt. Die jetzige Situation sei „seltsam“, denn dadurch werde die Republik gegenüber Syndikatspartnern geschwächt, so der SPÖ-Kanzleramtsminister im Hinblick auf die ausländischen Großaktionäre wie America Movil (Telekom Austria) und die Staatsholding von Abu Dhabi (OMV). Die Casinos Austria bekommen mit der Sazka-Gruppe in Kürze einen tschechischen Großeigner.

Zurückhaltender als Schelling gibt sich Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP). Er sieht noch Diskussionsbedarf. Mahrer aber sagte im Ö1-„Mittagsjournal“, ein politischer Einfluss auf die Unternehmen wäre „höchst schädlich“. Diesen Einfluss wieder zu organisieren wäre widersprüchlich. Jahrelang habe es Kritik an einem parteipolitischen Einfluss gegeben, den man „erfolgreich abgestellt“ habe.