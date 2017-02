Ski alpin: Reichelt kämpft mit kaltem Schnee

Mit Platz zwei im Super-G hat ÖSV-Ass Hannes Reichelt gestern ein durchwachsenes Wochenende in Kvitfjell doch noch gerettet. Das Gastspiel in Norwegen förderte aber erneut eines der größten Probleme zutage. Erst bei den richtigen Bedingungen kommen die heimischen Speed-Herren in Fahrt.

„Da läuft es dann“, sprach der 36-Jährige die veränderten Bedingungen an. Um künftig auch wieder auf kaltem und trockenem Schnee mitmischen zu können, werden nun nach Saisonende Überstunden eingeschoben.

