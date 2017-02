Bundesliga: Rapid und Sturm hängen in den Seilen

Statt Aufbruchsstimmung regiert bei Rapid Wien und Sturm Graz im Frühjahr bisher der Frust. Beide Teams, die einen Europacup-Platz als großes Ziel ausgegeben haben, gleichen angeschlagenen Boxern und hängen sprichwörtlich in den Seilen: Rapid holte bisher nur zwei Punkte im Kalenderjahr 2017, Sturm ging überhaupt dreimal als Verlierer vom Platz. Kein Wunder, dass in Wien und in Graz die Durchhalteparolen dominieren.

