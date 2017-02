„Kurier“: Heeresnachrichtenamt enttarnte Cyberterroristen

Massive Computerattacken seit dem Vorjahr auf die Server des Flughafens Wien, auf das Parlament, die Nationalbank sowie das Verteidigungs- und das Außenministerium sind laut der Tageszeitung „Kurier“ geklärt. Als mutmaßlichen Haupttäter habe das Heeresnachrichtenamt, der Auslandsnachrichtendienst der Republik, einen im US-Staat Kentucky lebenden Türken enttarnen können, meldet die Zeitung in einer Vorausmeldung.

Arslan A. alias Osman T. alias General Osman habe einen militärischen Hintergrund in der Türkei, so der „Kurier“. Er habe Fotos gepostet, die ihn in der Uniform eines türkischen Fallschirmjägers mit Sturmgewehr auf einem türkischen Truppenübungsplatz zeigten. Beruflich gebe er sich als Cybersicherheitsfachmann aus.

Arslan A. verwendete für seine Angriffe laut „Kurier“ ein Botnet mit 600 infizierten Servern aus 150 Ländern. Angegriffen worden seien Länder und Einrichtungen, denen von ihm und seinen Sympathisanten „Türkeifeindlichkeit“ nachgesagt werde.