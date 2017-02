Gemeinsame EU-Armee statt der NATO?

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist für eine EU-Armee samt Atomwaffen, um Europa unabhängig von einer US-dominierten NATO zu machen. In der ZIB2 ist Politikberater Thomas Hofer.

Warum man als Auto-Raser ein Mörder sein kann

Nach einem illegalen Rennen in Berlin wurden zwei Männer zu lebenslanger Haft verurteilt. Die ZIB2 sieht sich Szene und Rechtslage in Österreich an.

Die neuen Ziele der IS-Terrormiliz in Ägypten

Nach einer Mordserie sind Christen am Nordsinai an sichere Orte geflüchtet. Eine ZIB2-Reportage.

EU-weite Geschäfte und ihre Kosten und Nutzen

Was dem Finanzminister durch Aufträge an Firmen im EU-Ausland entgeht.

Pannen und Höhepunkte der Oscar-Verleihung

Die Sieger, die politischen Botschaften und die Pannen in Los Angeles.

